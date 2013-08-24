الهريفي: "تخبيص" النصر لا يحدث في فريق "حواري"!

أقسم اللاعب السابق في الفريق الكروي بنادي النصر السعودي، فهد الهريفي، أن ما حدث للنصر فنياً داخل الملعب لا يحدث في فريق حواري، وقال في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد دقائق من نهاية مباراة فريقه ضد نجران التي انتهت صفراء بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية لدوري عبداللطيف جميل: "والله إن في الفريق (تخبيصاً ما يصير في حواري)، تنظيم خطأ، وازدواجية في الأدوار، وعدم الاستفادة من الأخطاء"، وأضاف: "حرام ما يحصل في الكيان".

وعاد الهريفي الذي بارك الفوز للنصراويين ليؤكد في تغريدة ثانية أن هناك أخطاء في التنظيم والتوظيف داخل الملعب، مطالباً بالجلوس مع مدرب الفريق الأوروغوياني جوزيه دانييال كارينيو، والتحدث إليه.

ووجّه اللاعب الدولي المعتزل انتقادات لمهاجم الفريق وصاحب الهدف الأول محمد السهلاوي، عبر تغريدات مماثلة، كتب فيها: "يا رب أن يستفيد أخي محمد من النقد فيما يتعلق بالإحساس بالجمهور، والحركة الدائمة، مع قيامه بالدفاع، والضغط على المدافعين، والمشاركة في اللعب".

واستطرد: "السهلاوي (يقدر يشيل فريق) بسبب أنه يعرف طريق المرمى، بالتمركز أو بحاسة التسديد.. ومن يسجل هدفاً يسهل عليه كل شيء، يأخذ الثقة، ولو (يلعب لبكره ما تعب)".

وختم الهريفي نصيحته للهداف النصراوي، قائلاً: "المهمة ليست تسجيل هدف فقط.. هناك أدوار أهم يجب أن تكتمل لدى السهلاوي، واجبي نقدها خاصة أنه يأتي بالصعب ويترك السهل"، وزاد: "يا محمد إني لك من الناصحين".