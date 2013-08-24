بيليغريني يتطلع لطريقة لعب جذابة لمانشستر سيتي

أعرب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مانويل بيليغريني، عن ثقته بلاعبيه من أجل مواصلة طريقة لعب هجومية جذابة مع تحقيق الفوز، الأمر الذي سيمنح الثقة لهم لدى الجماهير.

وقال بيليغريني في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، إنه سيواصل مع فريقه نفس الخطة التي بدأ بها الموسم الجديد، وفاز من خلالها على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد.

وأضاف أنه لا يهتم كثيراً بتشكيل الخطورة على الأندية المنافسة، بقدر تقديم اللاعبين طريقة لعب جذابة تمنحهم الفوز وفق رؤيتهم الهجومية.

وأثنى المراقبون على الظهور الأول لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث وصفت طريقة اللعب بالمثيرة للإعجاب بعد عرضه المقنع وفوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد.

وأوضح بيليغريني أن المهم بالنسبة له تحقيق الفوز على ملعبه، إلى جانب تأكيد طريقة اللعب الجذابة التي يريدها للفريق.

ووعد المدير الفني لمانشستر سيتي جماهيره بالمواصلة على نفس المنوال، مع إضافة كرة هجومية حين يواجه كارديف سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن فريقه سيؤكد طريقته الهجومية الجذابة، مشيراً إلى أن فريقه لعب مباراته الأولى أمام نيوكاسل، وهو يقوم بتسجيل الأهداف بغض النظر عن التفكير في الفوز أو الخسارة، لأن لاعبيه استمتعوا بطريقة اللعب التي أمتعت الجماهير أيضاً.