توريه: مغادرة برشلونة هي أصعب قرار اتخذته في حياتي

رغم مرور ثلاث سنوات كاملة عن مغادرته نادي برشلونة الإسباني فإن اللاعب الدولي الإيفواري يايا توريه لا يزال يحن للفترة الجميلة التي قضاها ضمن الفريق الكاتالني، حيث اعترف أن رحيله عن "البارسا" كان بمثابة أصعب قرار اتخذه في حياته.

وقال نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يايا توريه، في تصريح لصحيفة "أس" الإسبانية، اليوم السبت: "كان يوجد تنافس شديد ببرشلونة للحصول على منصب ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، وكنت حينها أبلغ من العمر 27 سنة. كنت أريد اللعب وليس الجلوس بمقعد الاحتياط".

وتابع توريه قائلاً: "الرحيل عن برشلونة كان أصعب قرار اتخذته في حياتي، فلقد أحببت كثيراً هذا النادي وجماهيره".

وأوضح يايا توريه أن هذا الكلام لا يعني أنه نادم على مغادرة برشلونة للانضمام لنادي مانشستر سيتي، حيث قال: "أنا سعيد الآن، لأني أعيش لحظات رائعة في سيتي".

وكان يايا توريه قد انضم لمانشستر سيتي في صيف 2010 قادماً من نادي برشلونة الإسباني، حيث وقع على عقد براتب سنوي يقدر بـ11.2 مليون يورو، وقد ساهم بقسط كبير في تتويج فريق سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2011، ثم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2012، كما تحصل على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب إفريقي لسنتين متتاليتين 2011 و2012.

ولم يمر التألق المميز ليايا توريه دون أن يسيل لعاب أندية أوروبية كبيرة عدة للاستفادة من خدماته بداية من الموسم الكروي الجديد (2013-2014)، على غرار تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة لفريقه السابق برشلونة، ولكن إدارة نادي مانشستر سيتي سارعت في شهر أبريل الماضي لتجديد عقد نجمها الإيفواري إلى غاية يونيو 2017، مع رفع راتبه السنوي إلى 13.2 مليون يورو، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.