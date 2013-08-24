جماهير ريال مدريد تتوقع رحيل كاسياس

يؤمن 93% من جمهور نادي ريال مدريد الإسباني برحيل حارسهم الدولي إيكر كاسياس عن صفوف الفريق في أقرب فرصة وذلك في استطلاع للرأي أجرته صحيفة (الديفنسا سينترال) المدريدية.

وتأتي تلك الاستطلاعات والإحصائيات بعد عدم مشاركة كاسياس في مباراة فريقه الأولي أمام ريال بيتيس في الجولة الأولي من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2013-2014, إذ فضل كارلو انشلوتي الدفع بصفقة مورينيو الإسباني دييجو لوبيز للذود عن مرمى فريقه في تلك المباراة.

ورأى 93% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء أن إيكر كاسياس لن يبقى في صفوف الفريق لأنه ليس اللاعب الذي يقبل أن يبقى على مقاعد البدلاء, فيما رأى 6% من المشاركين أن كاسياس لن يرحل لأنه في نهاية المطاف سيشارك في المباريات وسيلعب العديد من الدقائق, ورأى 1% من المشاركين أن اللاعب سينتظر حتى قدوم الشتاء ليقيّم الموقف كاملا ليختار بين البقاء أو الرحيل.





