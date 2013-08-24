القرار الذي اتخذه المسؤولون بالدولة بعدم إقامة اللقاءات الدولية الرسمية للمنتخب وناديي الأهلي والزمالك خارج البلاد هو قرار حكيم ينم عن وعي وطني وإدراك كامل للمسؤولية الوطنية وكنت قد كتبت الأربعاء الماضي في هذا المكان مطالبا المسؤولين في الدولة بعد السماح بإقامة مبارياتنا الدولية الرسمية خارج البلاد لما يمثله ذلك من إضرار بسمعة مصر خارجيا وها هم قد استجابوا وهو واجب عليهم.

وإقامة مباراتي الأهلي والزمالك مع ليوبار الكونغولي وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بالجونة قرار حكيم أيضا لأن الجونة برغم سوء وضع الملعب والذي يتعرض لتيارات هوائية تؤثر على أداء اللاعبين فإنه ملعب يسهل تأمينه من كل الجوانب كما يتيح الفرصة للحضور الجماهيري وهو ما نحتاجه في المباراتين المقبلتين بالتحديد واللتين تمثلان عنق الزجاجة للناديين الكبيرين فهما في أشد الحاجة للنقاط الثلاث وبالتأكيد فإن الحضور الجماهيري سيكون عاملا إيجابيا مهما ودافعا للاعبين لبذل أقصي الجهد وتحقيق الفوز. فالأهلي الذي حقق فوزا مهما خارج ملعبه على ليوبار يتطلع إلى الوصول للنقطة السابعة وهي النقطة التي تجعله منافسا قويا على إحدى البطاقتين ولكن لابد أن يأخذ الأهلي حذره من مباراة الإياب لأن الفريق الكونغولي سيتحرر من الضغط وسيجد المساحات التي لم يتركها له الأهلي في مباراة الذهاب لأن الأهلي سيلعب مهاجما من أجل تحقيق الفوز وإبعاد الفريق الكونغولي عن المنافسة وإعادة الأمل من جديد للزمالك من خلال تجميد رصيد ليوبار عند 4 نقاط ولكن لابد.. بل لا بديل عن فوز الزمالك على أرولاندوبايريتس ويثأر من هزيمة مباراة الذهاب القاسية.

وفوز الزمالك يحتاج إلى مجهودات مضاعفة من اللاعبين لأن الفريق القادم من أقصى جنوب القارة الإفريقية كشر عن أنيابه مبكرا وقهر الناديين المصريين الكبيرين ووضعهما في موقف حرج.. بل ونال من سمعتهما الإفريقية لدرجة أن الكثيرين رشحوه للفوز باللقب الإفريقي هذا العام وكما قالوا إن فريقا يفوز على الأهلي في ملعبه 3/صفر وعلى الزمالك في جوهانسبرج 4/1 يستطيع أن يفوز باللقب بسهولة ولكنني أرى غير ذلك لأن الظروف التي يمر بها الأهلي والزمالك غير طبيعية خاصة الأهلي الذي لعب مباراة الذهاب مع أورلاندو في عز الحر وفي شهر رمضان وكان كل اللاعبين صائمين وعذر الزمالك كان أقل بكثير من الأهلي لأنه واجه أورلاندو ليلا لكن يبدو أن نقص اللياقة البدنية والذهنية والفنية كان له أكبر الأثر في تلك الهزيمة الثقيلة والتي يجب على الفريق الأبيض أن يعوضها ليحتفظ بالأمل في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي ..ولا قدر الله إذا لم يحقق الزمالك الفوز فسيكون مصيره الخروج المبكر من المنافسة مثلما حدث الموسم الماضي.. الفوز وحده هو البديل الوحيد والزمالك قادر على تحقيقه بعزيمة الرجال والاستفادة من أخطاء اللقاء الأول ومساندة جماهيره.

كل التوفيق لرجال الأهلي والزمالك وتحية لصاحب قرار إقامة المباراتين في مصر.



نقلاً عن "الجمهورية" المصرية