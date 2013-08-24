مارتينو: صفقة بال تشعرني بـ"القشعريرة"

المصدر: برشلونة - د ب أ

انتقد الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدير الفني لنادي حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، المبلغ الضخم الذي دفعه ريال مدريد في سبيل الحصول على جهود النجم الويلزي الدولي جاريث بال من توتنهام الإنجليزي.

وقال مارتينو: "بال لاعب جيد جداً، ولكن المبلغ المدفوع يشعرني بالقشعريرة".

وذكرت تقارير صحافية أن ريال مدريد دفع نحو 99 مليون يورو (132 مليون دولار) للتعاقد مع بيل ليصبح بذلك أغلى لاعب في العالم.

ويتردد أن بال سيحصل على عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) سنوياً، وهو المبلغ الذي يحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا في النادي الملكي.

ومن ناحية أخرى، أبدى مارتينو عدم قلقه إزاء إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيغيب عن مواجهة ملقة غداً الأحد.

وأوضح: "لن نغامر بميسي، ونشعر بالتفاؤل إزاء حالته. ميسي لن يشارك إلا إذا كان جاهزاً بنسبة 100%".