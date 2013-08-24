مويس ومورينهو يتبادلان عبارات الثناء والإطراء

تبادل مدربا مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيان ديفيد مويس وجوزيه مورينهو على التوالي، عبارات الثناء والإطراء فيما بينهما عبر وسائل الإعلام، وذلك قبل يومين فقط على مباراة القمة التي تجمع فريقهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ففي الوقت الذي قال فيه مورينهو إن نظيره في مانشستر يونايتد ديفيد مويس سيكون بديلا ناجحا للسير أليكس فيرغسون الذي اعتزل التدريب الموسم الماضي، رد مويس على نفس التصريحات بأن الكرة الإنجليزية افتقدت مورينهو عندما رحل من تدريب تشيلسي عام 2007.

وأضاف مورينهو أن مويس لديه الخبرة والتاريخ لا يمكنه تغييره بوجود فيرغسون، لكنه في موقف رائع بوجود فريق جاهز ومتكامل لتحقيق ما يصبو إليه وليكون بديلا لفيرغسون.

ورد مويس موجها كلامه لمورينهو أن الأخير كان مصدر متعة لوسائل الإعلام ولجماهير تشلسي، مؤكدا أن الدوري الانجليزي افتقده كثيرا منذ رحيله للتدريب خارجه.

وكشف مورينهو أنه كان على علاقة وطيدة مع سلفه فيرغسون، لذلك فإنه يأمل أن يبني علاقة لطيفة جدا مع مويس، أسوة بما كانت مع فيرغسون.

أما مويس فقد أشار إلى أنه لم ير مورينهو منذ فترة طويلة، ولم يكن لديه أي سبب للاجتماع واللقاء به، ولكن الأمور الآن تغيرت وقد يتم اللقاء والاجتماع قريبا بينهما.

يذكر أن عبارات الثناء والإطراء بين الرجلين جاءت بعد نحو أسبوع من السجالات الكلامية التي بدأها مورينهو حين انتقد تتويج مانشستر يونايتد بلقب الموسم الماضي، قبل أن يتكفل مدافع مانشستر يونايتد ريو فيرديناند بالرد بسخرية على كل ما صرح به مورينهو.