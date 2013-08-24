ميسي يخرج رسمياً من قائمة مباراة ملقة

المصدر: برشلونة - د ب أ

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لمواجهة ملقة غداً الأحد بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي (26 عاماً) لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ اليسرى خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع أتليتكو مدريد 1/1 في ذهاب كأس السوبر الإسباني.

ويعاني ميسي من الإصابات منذ تعرضه لتمزق في أوتار الساق اليمنى في نيسان/إبريل الماضي.

ويأمل برشلونة أن يتمكن ميسي من اللحاق بالمباراة أمام أتليتكو يوم الأربعاء المقبل في إياب كأس السوبر.

ويقود المهاجم البرازيلي الفذ نيمار خط هجوم برشلونة أمام ملقة، بعد أن سجل أول هدف رسمي له مع النادي في شباك أتليتكو.