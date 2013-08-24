ويلشير يهدد آرسنال في حال رحيل فينغر

هدد لاعب وسط أرسنال الإنجليزي جاك ويلشير ناديه ضمنياً بإمكانية الرحيل عن صفوفه، في حال أقدم على إقالة أو إبعاد المدير الفني للفريق أرسين فينغر.

واستهجن ويلشير في تصريحات صحافية الانتقادات التي يتعرض لها فينغر، مؤكدا أنه مع الفريق منذ سنوات عدة، وقاده للعديد من الألقاب.

واعترف أن مستوى الفريق هبط في السنوات الستة الأخيرة، لكن فينغر لا يتحمل وحده مسؤولية هذا الهبوط الذي جاء لأمور عدة.

وأوضح ويلشير أنه يملك عقدا مع أرسنال يمتد لخمس سنوات قادمة، ولكن في حال رحيل فينغر ربما تتغير بعض الأمور – في إشارة ضمنية لإمكانية ترك الفريق.

وأكد أنه يكن لأرسنال كل الحب والاحترام، وحتى هذه اللحظة يبدي التزاما وارتباطا كاملا مع الفريق، ولكن في حال رحيل فينغر سيتغير الأمر ووصف ويلشير الانتقادات التي يتعرض لها فينغر بأنها سخيفة، مؤكدا أن فينغر مدرب عظيم ومن يشكك في قدرته أمر يدعو للسخرية.

وراح الدولي الإنجليزي لأكثر من ذلك في مدح فينغر حين وصفه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب أي منصب المدير الفني لأرسنال.

تصريحات ويلشير تأتي في ظل تصاعد الحملة الجماهيرية المطالبة بإقالة فينغر وعدم التجديد له بسبب فشله في ضم أي لاعب من طراز رفيع خلال فترة الانتقالات الحالية، على الرغم أن النادي الإنجليزي وضع تحت تصرفه(70) مليون يورو.

وزادت الانتقادات بشكل أوسع مع خسارة أرسنال تحت قيادة فينغر على أرضه ووسط جمهوره أمام أستون فيلا (1-3)، قبل أن يستعيد عافيته ويحقق فوزا خارجيا على فنربغشة التركي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.