أرسنال يستعيد توازنه.. وليفربول يواصل انتصاراته

استعاد أرسنال رابع الموسم الماضي توازنه بسرعة وتغلب على مضيفه فولهام 3-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان أرسنال سقط بشكل مفاجئ في المباراة الأولى على أرضه أمام أستون فيلا 1-3 ما أيقظ الانتقادات اللاذعة لإدراة النادي والمدرب الفرنسي أرسين فينغر بسبب الفشل في إتمام أي صفقة مهمة في فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.

ويأتي فوز أرسنال على فولهام بعد عرض جيد أيضاً تغلب في نهايته على مضيفه فنربغشة التركي بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي في ذهاب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ما وضعه منطقياً في دور المجموعات.

كان أرسنال الطرف الأفضل وحصل على عدد من الفرص بعد تحركات جيدة للألماني لوكاس بودولسكي والتشيكي تيم روزيسكي وتيو والكوت والإسباني سانتي كازورلا والفرنسي أوليفييه جيرو.

نجح جيرو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 حين أوقف كرة من أرون رامسي داخل المنطقة وأودعها في المرمى، ثم أضاف بودولسكي الثاني إثر هجمة سريعة بعد أن ارتدت إليه كرة من تسديدة ثيو والكوت من الجهة اليمنى أبعدها الحارس فأعادها الألماني بيسراه من حافة المنطقة في المرمى قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وذكرت تقارير صحافية انجليزية أن أرسنال سيعير بودولسكي إلى شالكه الألماني، علما بأن المدرب الفرنسي أرسين فينغر لم يشركه في المباراتين الأوليين في الدوري الانجليزي وذهاب دوري أبطال أوروبا.

وسنحت بعض الفرص لفولهام عبر البلغاري ديميتار برباتوف والمغربي عادل تاعرابت والنروجي ريزه لم يكتب لها النجاح، كما أن حارس أرسنال البولندي تشيسني تألق في إبعاد أكثر من كرة.

واصل أرسنال أفضليته في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث عبر بودولسكي في الدقيقة 68، وكان بإمكانه إضافة المزيد قبل أن ينجح دارين بنت في تقليص الفارق في الدقيقة 77.

وخطف ليفربول فوزه الثاني وكان على مضيفه أستون فيلا بهدف من توقيع نجمه الدولي دانيال ستاريدج في الدقيقة 21 الذي كان سجل هدف الفوز أيضاً بالنتيجة ذاتها على ستوك سيتي في الجولة الأولى وكان الهدف الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتلقى ستاريدج كرة داخل المنطقة فتخلص من مدافع ثم من الحارس وتابعها في المرمى من الجهة اليمنى.

واستمر غياب مهاجم ليفربول، الأوروغوياني لويس سواريز، حيث تبقى خمس مباريات أخرى على عقوبة الإيقاف التي ينفذها بسبب عضه مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش في الموسم الماضي.

هدف ستاريدج هو الثامن له في المباريات السبع الأخيرة له في الدوري، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً منذ انضمامه إلى ليفربول، ليتفوق بالتالي على سواريز خلال عام 2013 الذي سجل فيه الأخير 10 أهداف.

وفي المباريات الأخرى، فاز هال سيتي على نوريتش سيتي بهدف لبرايدي (22 من ركلة جزاء)، وستوك على كريستال بالاس بهدفين لادم (58) وشاوكروس (62) مقابل هدف للمغربي مروان الشماخ (31).

وتعادل ساوثمبتون مع سندرلاند بهدف لفونتي (88) مقابل هدف لجياتشيريني (3)، ونيوكاسل مع وست هام صفر-صفر، وايفرتون مع سندرلاند صفر-صفر.

ويلعب اليوم أيضاً أستون فيلا مع ليفربول، والأحد كارديف مع مانشستر سيتي، وتوتنهام مع سوانسي، وتختتم المرحلة الاثنين فيلتقي مانشستر يونايتد مع تشلسي في مباراة قمة.