أشار للحكم المساعد بالجنون.. فنال بطاقة حمراء

تعرض لاعب فرايبورغ الألماني أدمير محمدي للطرد من مباراة فريقه أمام مضيفه هوفنهايم في اللقاء الذي جاء ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

ويعود سبب طرد السويسري محمدي بالبطاقة الحمراء مباشرة، بعدما قام بتوجيه إشارة للحكم المساعد تصفه بالجنون أو فاقد عقله، ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

وأشار محمدي للحكم بعد اعتراضه على أحد القرارات التي احتسبها في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكانت المرحلة الثالثة من الدوري الألماني التي جرت أمس السبت قد شهدت إثارة كبيرة في حالات الطرد، إذ احتسب الحكام سبعة حالات طرد ضد اللاعبين في ستة مباريات أقيمت في يوم واحد.

وكانت مباراة فرايبورغ وهوفنهايم قد شهدت طرد ثلاثة لاعبين، ومثلها مباراة هانوفر ضد شالكة، في حين كانت الحالة السابعة في مباراة وفولفسبرج وماينتس.

ففي مباراة هوفنهايم ضد فرايبورغ، طرد لاعب هوفنهايم سيجاد صاليحوفيتش بعد مرور (9) دقائق على بداية المباراة، قبل أن يطرد لاعبا فرايبورغ فرانسيس كولين قبل نهاية الشوط الأول، وزميله ادمير مع نهاية المباراة.

أما مباراة هانوفر وضيفه شالكة التي فاز بها الأول، فقد طرد لاعبا شالكة بينديكت هاويندر وزميله فوتشير، في حين طرد أوزتي من فريق هانوفر.

أما الحالة السابعة والأخيرة فكانت من نصيب غوستافو لاعب فولفسبورج الذي طرد في مباراة فريقه أمام ماينتس لحصوله على بطاقتين صفراوين.