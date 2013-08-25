أعمال الشغب تحيط بأول مباراتين في الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن اثنين من مشجعي نادي سامبدوريا تعرضا لإصابات خلال مواجهات اندلعت مع جماهير نادي يوفنتوس أمس السبت في اليوم الأول من الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتم نقل أحد المشجعين المصابين إلى مستشفى جنوه بعد تعرضه لإصابات طفيفة بعد اندلاع مواجهات محدودة خارج استاد ماراسي في وقت متأخر أمس.

وكان مشجعون في فيرونا تشاجروا في وقت سابق أمس بعد فوز فيرونا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى على ميلان 2/1، حيث تدخلت الشرطة في استاد بينتيجودي حيث ألقى المشجعون المقاعد وأشياء أخرى على بعضهم البعض عبر الحاجز الفاصل بينهم.