الأهلي يبدأ مشواره بفوز كبير على الفيصلي

افتتح الأهلي مشواره في دوري المحترفين السعودي بفوزه على مضيفه الفيصلي 3-1 في المرحلة الأولى من دوري جميل.

واستعاد الأهلي توازنه بعد تعادله المخيب لآمال جماهيره في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا مع فريق سيؤول الكوري على أرضه وبين جماهيره 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

وكان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق مدافعه أسامة هوساوي في الدقيقة "6"، وأحرز الكوري الجنوبي سوك هيون جون الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة "64"، قبل أن يختتم البرازيلي برونو سيزار أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة "71".

وفي العشر دقائق الأخيرة نشط الفيصلي ونجح قائده عمر عبدالعزيز بتسجيل الهدف الاول في الدقيقة "82"، وكاد يسجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتنتظر الأهلي مباراة قوية يوم السبت المقبل في المرحلة المقبلة حينما يستضيف النصر الذي قدم مستوى مميزاً في أولى مبارياته في الدوري والتي توجها بفوز على نجران 2- صفر، بينما يلعب الفيصلي مع التعاون في القصيم يوم الجمعة المقبل.