الشماخ يعود بعد عامين للتهديف في الدوري الإنجليزي

عاد الدولي المغربي مروان الشماخ للتهديف في مباريات الدوري الإنجليزي بعد صيام تام عن هز الشباك لعامين كاملين، وذلك عندما نجح أمس في هز شباك ستوك سيتي الذي فاز على فريقه كريستال بالاس، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ولم تكتمل فرحة الشماخ بهدفه الذي سجله في الدقيقة (31) من المباراة التي نجح فيها فريق ستوك سيتي في العودة من بعيد وتسجيل هدفي الفوز في شوط المباراة الثاني، ليخسر فريق الشماخ مباراته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

واقتنص الشماخ الكرة من على مشارف منطقة الجزاء، وراوغ مدافعي ستوك سيتي، وسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في شباك حارس ستوك سيتي اسمير بيغوفيتش.

وهذا هو الهدف الأول للشماخ الذي يسجله للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر من العام 2011، عندما كان يلعب مع أرسنال حين سجل هدفا في مرمى بلاكبيرن روفرز.

ولم يكن الهدف الذي سجله الشماخ هو الأول بالنسبة له، بل الأول بالنسبة لفريقه كريستال بالاس الذي لم ينجح في التسجيل في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي، بل انتظر للمرحلة الثانية عبر أقدام الشماخ ليسجل له هدفه الأول في ظهوره الثاني في الدوري الممتاز.

يذكر أن الشماخ يلعب حاليا في كريستال بالاس الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي معارا لمدة عام من فريقه السابق ارسنال، الذي أعاره أيضا منتصف العام الماضي لصالح فريقه ويستهام يونايتد.



