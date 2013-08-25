الفتح يتعاقد مع مدافع الاتحاد شافي الدوسري

وقعت إدارة نادي الفتح، عصر اليوم الأحد، مع لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، شافي الدوسري صاحب 23 عاماً لمدة موسمين رياضيين دون أن تكشف الإدارة الفتحاوية عن القيمة المالية التي تحصل عليها اللاعب.

يشار إلى أن التوقيع مع الدوسري جاء بتوصية فنية من قبل المدير الفني للفريق الفتحاوي فتحي الجبال، وجرت مراسم التوقيع مع الدوسري في مكتب مدير الاحتراف بنادي الفتح بمبنى الإدارة خالد السعود وبحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على كرة القدم إبراهيم الشهيل. يذكر أن الدوسري تدرج في الفئات السنية بنادي الهلال، ومثل الموسم الماضي فريق الاتحاد لموسم رياضي واحد.

من جانبه، أعرب شافي الدوسري عن سعادته البالغة لانضمامه لصفوف الفريق الفتحاوي قائلاً: أشعر بالسعادة الكبيرة بأني انتقلت من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير يمتلك الطموح الكبير لمواصلة تقديم المستويات المميزة وبإذن الله قادر على تحقيق ذلك، وأدعو الله أن يوفقني في المساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقي الجديد، واصفاً المفاوضات الفتحاوية بالسهلة، كون الرغبة موجودة بين الطرفين لتواجدي في صفوف الفتح.