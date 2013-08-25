الكلمة هدف

النصر مع كارينو نصران: نصر في الشوط الأول بدون هوية كأنما يبحث عن نفسه… نصر في الشوط الثاني يضرب بقوة… قلت ذلك بعد مباراة الشباب التجريبية، وتساءلت: أيهما سيكون النصر في الموسم؟ في مباراة نجران حضر النصران على شوطين… تقدير تأثير لاعب نجران المتسلل أثناء تسديد الكرة التي دخلت المرمى من قبل مساعد الحكم عبدالعزيز الكثيري أنقذ نصر الشوط الأول من نجران… نصر الشوط الثاني لعب فأمتع وسجل ولا أجمل… ما السبب؟ هل هو الفريق نفسه أم الفريق المقابل: هل حضر نجران في الشوط الأول لأن النصر كان غائباً أم ظهر النصر في الشرط الثاني لأن نجران اختفى؟… قد يُحسب ذلك لكارينو باعتبار الشوط الثاني شوط المدربين من خلال قراءة الفريق الآخر في الشوط الأول… النصر مع كارينو نصران لازال وقد يظل.

نقلاً عن "الرياضي" السعودية