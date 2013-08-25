الملك يهنئ السعيدان لفوزه ببطولة العالم لسباقات الصحراء

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ياسر بن حمد السعيدان؛ بمناسبة فوزه ببطولة العالم للسباقات الصحراوية.

جاء ذلك في برقية وجهها له الملك المفدى، فيما يأتي نصها:

المكرم/ ياسر بن حمد السعيدان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم في بطولة العالم للسباقات الصحراوية وحصولكم على المركز الأول.

وإننا إذ نبارك لك هذا الإنجاز الذي رفعتم من خلاله اسم وطنكم بين دول العالم لنفخر بكم، ونشد على يديكم لبذل المزيد من التقدم والنجاح. وبارك الله فيك، وكثر من أمثالك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان السعيدان قد توج ببطولة العالم للسباقات الصحراوية بعدما حقق المركز الأول ضمن فئة الـ"T3"، في إنجاز يعد الأول من نوعه لسائق سعودي.

وحقق السعيدان لقب البطولة بعد هيمنته على غالبية جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية التي شارك فيها ضمن فئة الـT3 وكان آخرها رالي هنغاريا أحد جولات البطولة. ووصل البطل السعودي مساء الثلاثاء للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وفد من الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية والرئاسة العامة لرعاية الشباب.