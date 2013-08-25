سجن مدرب إيراني اعتدى "بوحشية" على حكم

دفع مدرب إيراني شاب غالياً ثمن تهجمه واعتدائه على حكم خلال مباراة في دوري الشباب المحلي، حيث قضى ليلة كاملة في السجن بعدما اعتقلته الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، بينما قررت إدارة نادي "راه آهن" الاستغناء عن خدماته عقب الحادث.

ووقع الحادث عقب مباراة "راه آهن" أمام "الاستقلال"، حيث اندفع المدرب باتجاه الحكم ودخل معه في شجار عنيف استخدم فيه اللكمات والركلات، قبل أن ينجح الحكام المساعدون وبعض المسؤولين عن أمن الملعب في الفصل بينهما بصعوبة.

وحاول المدرب الغاضب الانقضاض على الحكم أكثر من مرة ووجه له سيلاً من الشتائم والتهديدات، إلى أن نجح رجال الأمن في إدخاله لغرفة تغيير الملابس، وهنا بدأ فصلاً جديداً من المعركة بعدما لاحقه الحكم ليدخلا مجدداً في شجار عنيف.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن المدرب والحكم تبادلا اللكمات العنيفة في غرفة تغيير الملابس، وقد أظهرت صور الشجار الحكم والدماء تسيل من وجهه فيما تمزقت ملابسه بشكل كبير جراء العنف المفرط من المدرب.

ولم يمر الحادث مرور الكرام، إذ اعتقلت الشرطة الإيرانية مدرب "راه آهن" وقضى ليلة كاملة في السجن قبل أن يُطلق سراحه بكفالة، بينما قررت إدارة ناديه إقالته من منصبه بسبب تشويهه سمعة النادي وتسببه في الكثير من الأذى لكرة القدم الإيرانية.