كارديف.. يقهر "سيتي" ويعرقل انطلاقته

تواصلت عقدة مانشستر سيتي، وصيف بطل الموسم الماضي، في العاصمة الويلزية بعد سقوطه أمام كارديف سيتي 2-3 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واعتقد الجميع أن سيتي في طريقه لتحقيق فوزه الأول على صعيد دوري الأضواء في معقل كارديف سيتي الذي يخوض غمار الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1992، منذ أن تغلب عليه 3-صفر في دوري الدرجة الأولى سابقاً في 23 كانون الثاني/يناير 1954، وذلك بعد أن وضعه البوسني أدين دزيكو في المقدمة بتسديدة من مسافة بعيدة (52).

لكن كارديف سيتي الذي أصبح عام 1927 أول فريق من خارج إنجلترا يتوج بلقب الكأس الإنجليزية، عاد إلى اللقاء وأدرك التعادل في الدقيقة 60 عندما توغل الكوري الجنوبي كيم بو-كيونغ في الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة أرضية وصلت إلى فرايجر كامبل الذي حولها نحو المرمى فصدها الحارس جو هارت، لكنها سقطت أمام الأيسلندي أرون غونارسون الذي تابعها في الشباك.

واكتملت المفاجأة في الدقيقة 79 عندما تمكن فريق المدرب مالكي ماكاي الذي استهل مشواره في الدوري الممتاز بالخسارة أمام وست هام يونايتد خارج قواعده (صفر-2)، من تسجيل هدف التقدم والفوز بكرة رأسية قوية من فرايجر إثر ركلة ركنية نفذها بيتر ويتينغهام.

وتأكدت الهزيمة الأولى لسيتي بقيادة مدربه الجديد التشيلي مانويل بيليغريني الذي استهل مهمته بفوز كبير على نيوكاسل يونايتد (4-صفر) في المرحلة الافتتاحية، عندما أضاف فرايجر هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 87 من كرة رأسية أيضاً إثر ركلة ركنية نفذها دون كووي.

ونجح سيتي في تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهدف أول للوافد الجديد الإسباني الفارو نغريدو من كرة رأسية إثر عرضية من مواطنه دافيد سيلفا، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الضيوف الهزيمة.

يذكر أن سيتي وكارديف تواجها للمرة الأخيرة على صعيد الدوري في الدرجة الثانية سابقاً (أولى حالياً) وكان ذلك خلال موسم 1983-1984 حين فاز القطب الأزرق لمانشستر 3-صفر في معقل منافسه ثم تعادل معه إياباً في أرضه 2-2.

أما اللقاء الأخير بينهما في جميع المسابقات فيعود إلى 29 كانون الثاني/يناير 1994 في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا 1-صفر.

وعلى ملعب "وايت هارت لاين"، واصل الإسباني روبرتو سولدادو، القادم من فالنسيا، أداءه الجيد مع فريقه الجديد توتنهام وقاده لفوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب الفريق الويلزي الآخر سوانسي سيتي 1-صفر، وذلك بتسجيله الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد خطأ من جونجو شيلفي على اندروس تاوسند.

وكان سولدادو سجل هدف مباراة المرحلة الافتتاحية أمام كريستال بالاس من ركلة جزاء أيضاً، إضافة إلى هدفيه في مرمى دينامو تبليسي الجورجي 5-صفر في ذهاب الدور الفاصل من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتختتم المرحلة غداً الاثنين بموقعة نارية بين مانشستر يونايتد حامل اللقب وتشلسي.