لاعب مغربي يسخر من "رونالدو" بتصريح "مستفز"

خطف المهاجم الدولي المغربي يوسف العربي، المحترف بنادي غرناطة الإسباني، الأضواء في وسائل الإعلام الإسبانية والدولية بعدما أدلى بتصريح مثير للجدل وساخر بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين يوم الاثنين في "الليغا".

وقال العربي في تصريحات لصحيفة "آس" الرياضية عشية المباراة المقررة ضمن الجولة الثانية للدوري الإسباني، إنه يتمنى نجاح رونالدو في تسجيل هدف في تلك المباراة، ولكن في مرمى فريقه، كما حدث خلال الموسم الماضي.

وأعاد العربي وهو محترف سابق بنادي الهلال السعودي، الأذهان بذلك التصريح للهدف العكسي الذي سجله رونالدو خلال مباراته أمام غرناطة في الدوري الماضي، وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة، وساهم بشكل كبير في ابتعاد ريال مدريد عن منافسة برشلونة على اللقب.

ورد العربي على سؤال الصحيفة المدريدية بشأن إمكانية قدرة غرناطة على إلحاق الهزيمة بالريال، على غرار ما حدث خلال الموسم الماضي قائلاً: "أتمنى أن يسجل رونالدو هدفاً آخر في مرماه كما فعل سابقاً لكي نتمكن من حصد النقاط الثلاث".

وجذب تصريح العربي اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، فيما استغلت جماهير برشلونة حديث اللاعب المغربي للتذكير بالهدف الذاتي الذي سجله رونالدو في مرمى فريقه وجعله آنذاك مادة دسمة للسخرية والتهكم، سواء من وسائل الإعلام أو الجماهير.

وتقام مباراة غرناطة وريال مدريد مساء الاثنين على ملعب "لوس کارمنس" الخاص بالنادي الأندلسي الذي يطمح لتسجيل الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على مضيفه أوساسونا (2/1) بفضل هدفين بنهكة عربية، حملا توقيع يوسف العربي وزميله الجزائري الحسن يبدة.