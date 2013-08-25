لم استغرب او اندهش من موقف النجم محمد ابوتريكة لاعب الاهلي والمنتخب الوطني الذي اثار جدلا واسعا في الايام الاخيرة بعد اتهامه بالتجاوز في حق جيش مصر العظيم في ظل حالة الالتباس المسيطرة علي الشارع‏,

وهناك الكثير ربما لايفهمون نفسية اللاعب ومدي تعاطفه وقربة وارتباطه الشديد بالكثيرين من طبقات الشعب المصري الفقيرة بحكم سعيه في عمل الخير ومد يد المساعدة للمحتاجين, لاشك في ان هناك حالة من الالتباس عند ابوتريكة, وفي المشهد العام عند الكثيرين من فئات الشعب في ظل حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد والتي كانت مسيطرة علي الشارع المصري, ويجب ان نأخذ في الاعتبار عدم وضوح الرؤية عند الجميع كل بقدر ثقافته, وعلمه وربما يكون هو الدافع لما صدر عن اللاعب ووضعه في هذا المشهد.

ولكن يكفي اعتذاره ونفي الواقعة في حد ذاته خطوة علي طريق المراجعة وتصحيح للخطأ وكما يقولون كل انسان معرض للخطأ!

من هنا اطالب الجميع بمد يد العون للاعب وعدم ذبحه وتقديمه كبش فداء لكل الاخطاء التي وقع فيها ممن كانوا يطلقون علي انفسهم النخبة وهم من تصدروا المشهد السياسي والاعلامي الفترة الماضية.

وعلينا جميعا الا ننسي أن ابوتريكة بشر يخطئ ويصيب احيانا, وكان الي وقت قريب ومازال تاجر السعادة لكل المصريين ويسهم مع المنتخب الوطني وفريق الأهلي في إدخال السعادة والفرحة لقلوب كل المصريين بمختلف انتماءاتهم والوانهم.

ماسبق ليس دفاعا عن أبوتريكة الذي نعرفه بقدر ماهو دفاعا عن وحدة الوطن بمختلف اطيافه وفئاته ومؤسساته لان كل إنسان منا معرض لخطأ وخير الخاطاءين التوابون ربما كلمة خرجت في غير محلها أو خانه التعبير في لحظة ولكن إذا ماثبت بالدليل قولها فهي مرفوضة ولا تسامح معها ومهما كنا نختلف سياسيا وفكريا لايمكن ان نقبل بتجاوز او اي شخص حتي وأن كان النجم أبوتريكة في حق جيش مصر العظيم.

واختم بما قاله المسيح عليه السلام.. من كان منكم بلا خطيئة فاليرمه بحجر!!



نقلاً عن "الاهرام" المصرية