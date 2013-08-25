مويس ينتقد ناديه السابق بسبب باينز وفيلايني

انتقد المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس ناديه السابق إيفرتون ومدربه روبرتو مارتينيز بسبب رفضهم الاستغناء عن خدمات لاعبي الفريق لايتون باينز ومروان فيلايني لصالح مانشستر يونايتد.

ووجه مويس لوما شديدا لخليفته في إيفرتون مارتينيز، مؤكدا عل ضرورة السماح للاعبيْن بترك الفريق بناء على رغبتهما الشخصية، وليس إجبارهما على البقاء.

وأشار في تصريحات صحافية أنه لو كان في منصبه كمدرب لايفرتون لما وقف عائقا أمام رغباتهم في ترك الفريق، والانتقال لفريق آخر.

وكان ايفرتون قد رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم ثنائي الفريق، مقابل(28) مليون جنيه استرليني، لدرجة أن إدارة نادي ايفرتون ومدربه وصفوا العرض بأنه مثير للسخرية.

وطالب مويس من مارتينيز عدم إجبار اللاعبين على البقاء مع الفريق، مؤكدا أنه لو كان مدربا وطلب منه السير فيرغسون ضمهما بناء على رغبتهما لما كان يبقيهما للفريق وتركهما للذهاب للفريق الذي يريدون.

وكان المدير الفني لايفرتون قد صرح في وقت سابق أن ناديه ليس بحاجة لبيع أي من لاعبيه المطلوبين في أندية أخرى خلال الصيف الحالي، في رفض صريح لطلب مانشستر يونايتد الذي ألح أكثر من مرة لضم هذين اللاعبين.

وأشار مارتينيز أنه يريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين لديه، موضحا أنه لا يوجد إغراء في نية الإبقاء على أفضل اللاعبين.

يذكر أن مانشستر يونايتد عرض (16) مليونا للتعاقد مع فيلايني، و(12) أخرى لضم باينز، لكن إدارة ايفرتون ومدربها رفضوا هذا العرض من بطل الدوري الإنجليزي.



