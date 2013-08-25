"أنشيلوتي" رداً على مدرب برشلونة: "إنه لا يفهم"

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بقسوة على نظيره الأرجنتيني جيراردو مارتيو مدرب برشلونة، فيما يتعلق بتصريحات الأخير حول صفقة انتقال اللاعب الويلزي غاريث بيل للنادي الملكي، وقال إنه "لا يفهم".

وكان مارتينو قال أمس إن الصفقة "الخيالية" التي اقترب ريال مدريد من حسمها "تفتقد للاحترام" بسبب المبلغ الضخم الذي سيدفعه النادي الإسباني لتوتنهام الإنجليزي والذي يناهز الـ100 مليون يورو.

وقال "تاتا":" بيل لاعب جيد جداً وكيفية اندماجه في الفريق تعود الى ريال مدريد، لكن الأرقام التي تنشر حول صفقة انضمامه هي قلة احترام للعالم بشكل عام"، وهو ما استفز أنشيلوتي ودفعه اليوم للرد بقوة خلال مؤتمر صحفي.

وأكد مدرب تشلسي السابق أن مارتينو "لا يفهم الكيفية التي تعمل بها كرة القدم الأوروبية"، مضيفاً إن كلمات المدرب الأرجنتيني تبدو غير مفهومة بالنسبة له، منتقداً حديثه في شأن لا يخصه.

وتابع: "مارتينو يحتاج لبعض الوقت لكي يفهم الكيفية التي تعمل بها كرة القدم الأوروبية.. أستغرب حديثه عن ثمن شراء بيل في وقت دفع ناديه (برشلونة) الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعبين مهمين".

وبات ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الإعلان بشكل رسمي عن ضم بيل مقابل نحو 100 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ، ومن المنتظر أن يُعقد في وقت لاحق مؤتمر صحفي ملعب "سانتياغو بيرنابيو" للإعلان عن ضم النجم الويلزي الشاب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أنشيلوتي قبل مباراة الريال أمام غرناطة في الجولة الثانية من "الليغا" رفض الحديث عن بيل، مؤكداً أن تركيزه ولاعبيه منصب حالياً على مباراة الغد، ولا يريد الحديث أبداً بشأن اللاعب.

