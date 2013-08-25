"الجابر" يبدأ مسيرته مع الهلال بفوز كبير على العروبة

افتتح الهلال مشواره في الدوري السعودي مع مدربه الجديد سامي الجابر بفوز كبير على فريق العروبة الضيف الجديد لدوري جميل بثلاثية نظيفة، وحقق الرائد فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق 2-1 في المرحلة الأولى.

فعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض دخل الهلال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد سامي الجابر الذي فضّل اللعب بمهاجم وحيد وهو المنتقل حديثاً للنادي ناصر الشمراني مع إبقاء الدولي المنتقل من الاتفاق يوسف السالم على دكة البدلاء لتفادي أي مفاجأة مبكرة من فريق العروبة الذي يلعب في دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه، وكما هو المتوقع بدأ الهلال بحذر وسط اعتماد فريق العروبة على أسلوب لعب دفاعي بحت، وهو أمر منطقي كونه يلعب مباراته الأولى في الدوري الممتاز وأمام الهلال على أرضه وأمام جماهيره، ونجح العروبة في فرض أسلوبه الدفاعي على الهلال في الشوط الأول وخرج بتعادل سلبي بحث عنه مدربه جميل بقاسم.

في الشوط الثاني واصل الجابر لعبه بنفس طريقة الشوط الأول وبنفس الأسماء مفضلاً إبقاء السالم والبرازيلي تياقو نيفيز بجانبه على دكة البدلاء، وأتى الفرج الهلالي في الدقيقة 60 عن طريق مهاجمه الجديد ناصر الشمراني الذي وصلته كرة من المغربي عادل هرماش لم يتردد الشمراني في وضعها في شباك حارس العروبة رافع الرويلي.

وواصل الهلال هجومه على مرمى العروبة وأجرى الجابر أول تغييراته في الدقيقة 68 بإشراك البرازيلي نيفيز بديلاً عن قائد الفريق محمد الشلهوب، وفي الدقيقة 80 نجح مدافع الهلال ماجد المرشدي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد أن لعب كرة رأسية في مرمى العروبة، وأبى البرازيلي نيفيز أن تنتهي المباراة وهو لم يضع بصمته عليها بعد أن سجّل هدفاً جميلاً بلعب الكرة "لوب" من فوق حارس العروبة رافع الرويلي في الدقيقة 84.

وفي القصيم نجح الرائد في تحقيق فوز ثمين على ضيفه الاتفاق 2-1 في مباراة أنهاها الرائد منذ شوطها الأول.

ولم ينجح الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من أنه أكثر الفرق السعودية نشاطاً في سوق الانتقالات بعد نجاحه بتسجيل 15 لاعباً جديداً أبرزهم لاعبه السابق محمد الراشد ومدافع الاتحاد السابق إبراهيم هزازي ولاعب الرائد السابق علي عطيف والأردني ياسين البخيت.

في المقابل سّرح مدرب الرائد الجديد الجزائري نور الدين بن زكري 5 لاعبين ممن تعاقدت معهم الإدارة قبل وصول المدرب، وفضل بن زكري اعتماده على لاعبيه الشباب الذين قدموا مستوى مميزاً في أول مباراة وسجّل أهداف الرائد مدافعه الفرنسي إسماعيل دوا في الدقيقة 30، ومتوسط ميدانه العماني حسين الخضري في الدقيقة 37، وسجّل هدف الاتفاق الوحيد لاعبه إبراهيم هزازي في الدقيقة 51.