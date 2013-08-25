"رونالدو" يعتزم الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد أخبر إدارة ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برغبته في العودة إلى ملعب "أولد ترافورد"، وذلك عقب اقتراب جناح نادي توتنهام الإنجليزي، الويلزي غاريث بايل، من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.

وبحسب ما جاء في الصحيفة الإنجليزية، فإن اللاعب البرتغالي يعتزم الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، متوجهاً صوب فريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك بعد وصول جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الدولي الويلزي غاريث بايل، إلى إسبانيا، تمهيداً للتوقيع مع "اللوس بلانكوس".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية واسعة الانتشار إلى أن "رونالدو" قد أبدى رغبته في العودة إلى ملعب "أولد ترافورد" من أجل تحقيق حُلمه بالاعتزال في مسرح الأحلام، لافتة في الوقت ذاته إلى أن صفقة "رونالدو" لن تتم هذا الصيف، وإنما ستُبرم خلال فترة الانتقالات الشتوية، مطلع العام المقبل.

وأكدت "الغارديان" أن إتمام صفقة انتقال الجناح الويلزي لنادي توتنهام هوتسبير، غاريث بيل، إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية، قد جعل من عملية انتقال "رونالدو" إلى صفوف مانشستر يونايتد أمراً سهلاً.

واعترفت الصحيفة الإنجليزية بصعوبة تخلي نادي العاصمة الإسبانية عن هداف الفريق، لا سيما أن "رونالدو" هو مصدر إلهام الفريق الأول في شتى المسابقات، فضلاً عن كونه مفتاحاً لأرباح النادي الملكي.

هذا، ولا يزال الغموض يكتنف مصير مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وجد اللاعب الأفضل في العالم عام 2008 نفسه حائراً بين العودة إلى النادي الذي صقل موهبته وجعل منه اللاعب الأفضل، وبين البقاء في النادي الذي يكن له الحب الكبير والذي أمده بالعطاء الوفير.

يذكر أن المهاجم البرتغالي قد دافع عن ألوان مانشستر يونايتد مدة ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 تخللتها العديد من النجاحات على الصعيد المحلي والقاري حتى رحل عام 2009 إلى صفوف ريال مدريد في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ كلفت خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو.

وحقق اللاعب المولود في "جزيرة ماديرا" ألقاباً عدة رفقة فريق الشياطين الحمر، إذ حصد لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، بالإضافة لفوزه بكأس إنجلترا مرة واحدة، وكأس رابطة المحترفين مرتين، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولة الدرع الخيرية مرة واحدة، كما يعتبر البرتغالي اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 1992.