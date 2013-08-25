"مدريدي" سابق ينصح "كاسياس" بالانضمام لبرشلونة

دعا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني السابق، الدولي خوسيه سانتياغو كانيزاريس، زميله السابق وحارس مرمى الفريق الملكي الحالي، إيكر كاسياس، للانضمام إلى صفوف فريق برشلونة، في حال لم يحصل على الفرصة الكافية في ريال مدريد.

وأّكّد حامي عرين المنتخب الإسباني السابق، بأنه لا يجد أي مشكلة في انضمام إيكر كاسياس إلى صفوف فريق برشلونة، الغريم الأزلي لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ وذلك في حال لم يحظَ "إيكر" بثقة المدير الفني الجديد للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشار " كانيزاريس" في لقاء خاص مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أنّ وضع قائد نادي ريال مدريد في فريقه غير مريح في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أنّه سيُفكر بمغادرة نادي العاصمة الإسبانية في حال لو كان مكان "كاسياس".

وانتقد الحارس، الذي دافع عن ألوان ريال مدريد خلال الفترة ما بين (1994-1998)، وجود حارسين من طينة الكبار في صفوف الفريق الأول بالنادي الملكي، مشيراً إلى أن وجود حارسين على مستوى عالٍ في نفس الفريق ليست فكرة جيدة.

واختتم الحارس، الذي اعتزل كرة القدم بصفة نهاية في موسم 2007-2008، بعد خلاف بينه وبين المدير الفني الهولندي رونالد كومان، الذي كان يشرف آنذاك على تدريب فريقه السابق فالنسيا، حديثه بالتأكيد على أنّ "إيكر" سيحظى بالاحترام والتقدير في أي نادٍ آخر يُدافع عن ألوانه، حتى لو كان برشلونة.

جدير بالذكر أنّ المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد اتخذ قراراً بإشراك الحارس دييغو لوبيز في التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد التي جمعته بنظيره ريال بيتيس في الجولة الأولى من "الليغا" على حساب القائد إيكر كاسياس، وهو الأمر الذي دفع الصحف الإسبانية للتكهن بشأن مصير قائد منتخب "لافوريا روخا".

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن مستقبل الحارس الذي قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة رفقة فريقه الملكي سيكون مرهوناً بإشراكه خلال مباراة غرناطة، في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيُفضل "إيكر" بكل تأكيد الرحيل على البقاء على مقاعد البدلاء.

ولا يضمن حارس مرمى ريال مدريد استدعاؤه مرة أخرى من جانب المدير الفني للمنتخب الإسباني، فيثنتي ديل بوسكي، مثلما حدث في كأس القارات الأخيرة، حينما استدعى ديل بوسكي، كاسياس، على الرغم من جلوس الأخير على مقاعد البدلاء رفقة فريقه الإسباني.