إنتر ميلان "يسقط" جنوى في افتتاح مشواره

حقق إنتر ميلان بداية جيدة مع مدربه الجديد وولتر ماتزاري، وذلك بفوزه على ضيفه جنوى 2-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إنتر الذي أنهى الموسم الماضي بخمس مباريات على التوالي دون فوز، ما ساهم بالتخلي عن مدربه اندريا ستراماتشوني والتعاقد مع مدرب نابولي ماتزاري، إلى الياباني يوتو ناغاموتو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 75 برأسية بعد أن وصلته الكرة من تمريرة عرضية للبرازيلي جوناثان، قبل أن يؤكد الأرجنتيني رودريغو بالاسيو حصول فريقه على النقاط الثلاث بهدف ثانٍ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة بينية من الكولومبي فريدي غوارين.

يذكر أن إنتر ميلان يغيب هذا الموسم عن المشاركة الأوروبية بعد أن فشل في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى خروجه من نصف نهائي الكأس المحلية على يد روما.

وعلى ملعب "سان باولو"، كانت بداية نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي بقيادة ماتزاري، جيدة أيضاً مع مدربه الجديد الإسباني رافايل بينيتيز، إذ تغلب على ضيفه بولونيا 3-صفر، محققاً انتصاره السادس على التوالي في قواعده، حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية عشرة على التوالي، وتحديداً منذ أن سقط أمام بولونيا بالذات 2-3 في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويدين الفريق الجنوبي الذي خسر جهود نجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي، بفوزه الافتتاحي الثأري إلى الوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني خوسيه كاليخون وقائده السلوفاكي ماريك هامسيك، إذ افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 32، وأضاف الثاني الهدفين الآخرين في الدقيقتين 45 و63.

كما استهل لاتسيو، بطل الكأس الذي يخوض اختباراً صعباً للغاية السبت المقبل في ضيافة يوفنتوس حامل اللقب، موسمه بشكل جيد من خلال فوزه على ضيفه القوي أودينيزي بهدفين سجلهما البرازيلي هرنانيس (13) وانتونيو كاندريفا (16)، مقابل هدف للكولومبي لويس مورييل (60).

أما بالنسبة لقطب العاصمة الآخر روما فقد حقق بدوره انطلاقة جيدة بفوزه على مضيفه ليفورنو العائد مجدداً إلى دوري الأضواء بهدفين لدانييلي دي روسي (65) واليساندرو فلورنزي (67).

وكان روما يخوض مباراته الأولى بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا الذي يواجه احتمال معاقبته بسبب استخدامه الهاتف النقال خلال الشوط الأول من أجل التحدث مع أحد مساعديه المتواجدين في المدرجات.

واعتاد غارسيا خلال فترة تدريبه ليل من 2008 حتى 2013 على إرسال أحد مساعديه إلى المدرجات، لأن زاوية رؤية الملعب تكون أفضل من فوق، لكن استخدام الهاتف النقال في إيطاليا ممنوع خلافاً لفرنسا.

وتغلب كالياري على ضيفه اتالانتا بهدفين للبلجيكي رادجا نيانغولان (28) وماتياس كابيرا (63)، مقابل هدف لغولييلمو ستانداردو (27).

واستقبل تورينو ضيفه ساسوولو في مغامرته الأولى في دوري الأضواء بهدفين نظيفين سجلهما ماتيو بريغي (40) وأليسيو كيرشي (63)، فيما تعادل بارما مع ضيفه كييفو صفر-صفر.

وكانت المرحلة افتتحت أمس السبت بفوز يوفنتوس على مضيفه سمبدوريا 1-صفر، وخسارة ميلان أمام مضيفه فيرونا 1-2، وتختتم غداً الاثنين بلقاء فيورنتينا مع كاتانيا.