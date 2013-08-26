الأهلي والنصر يدشنان رسمياً دوري جميل السعودي

قررت شركة عبداللطيف جميل، بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين، تدشين دوري عبداللطيف جميل يوم 31 آب/أغسطس الحالي مع انطلاق أولى مباريات الجولة الثانية التي ستجمع النادي الأهلي ونادي النصر في حفل ضخم يضم العديد من المفاجآت للجمهور السعودي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وستحظى بحضور مسؤولي رابطة دوري المحترفين وعدد من قيادي شركة عبداللطيف جميل.

ومن المقرر أن تعقد شركة عبداللطيف جميل مؤتمراً صحافياً بحضور مسؤولي الشركة ورئيس رابطة دوري المحترفين للإعلان عن برنامج الرعاية وذلك يوم 27 آب/أغسطس بمقر الشركة، وسيتم خلال المؤتمر توضيح كافة البرامج المصاحبة التي أعدتها الشركة والتي ستصب في مصلحة الأندية والجماهير الرياضية. وقد تم توجيه الدعوة لجميع وسائل الإعلام لحضور المؤتمر.