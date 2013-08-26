الإتي والبعبع البلوي ..!

لمنصور البلوي مع نادي الاتحاد مشوار مطرز بالإنجازات الكبيرة في تاريخ فريق كرة القدم مشرفاً ورئيساً وهو من أبرز الرؤساء الذين عاش معهم النادي فترته الذهبية الثانية..

البعبع كما تُحب أن تطلق عليه جماهير العميد أبعد عن رئاسة النادي قبل خمسة مواسم لكنه ظل داعماً للفريق لموسمين متتاليين خصوصاً في فترة رئاسة جمال أبوعمارة..

البلوي اقترب مع نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم من النادي ووقف داعماً لإدارته الحالية لكنه دعم معنوي لا مالي بسبب ظروفه المالية وهو ما لم تعهده الجماهير الاتحادية في بعبعها الذي يملك جماهيرية كبيرة اكتسبها في فترته الرئاسية السابقة..

البلوي إذا أراد المحافظة على جماهيريته وعودته للواجهة مرة أخرى عليه حل الأزمة المالية والوقوف مع النادي مالياً لا معنوياً فقط دون الاكتفاء بدور الوسيط بين النادي والدائنين لمحاولة جدولة الديون..!

الديون المتراكمة على النادي هي صنيعة إدارات سابقة بما فيها إدارة البلوي وأيضاً الإدارة الحالية التي زادت الطينة بلة بإبرام صفقات كبيرة في ظل شح الموارد وزيادة الديون رغم علمها بضبابية مستقبل الاستثمار في النادي بعد نهاية عقد الاتصالات السعودية..

محبو وشرفيو الاتحاد معظمهم من البيوت التجارية في جدة لكنهم بعيدون عن الدعم المالي للنادي قريبون من الظهور الإعلامي وما يأتي منهم لا يتناسب مع حجم مركزهم المالي، وللأسف هم يريدون أن يستمتعوا بانتصارات الإتي بشبه البلاش..!

الاتحاد بحاجة لوقفة محبيه فالأزمة المالية قد تعصف بالنادي الى مرحلة يصعب انتشاله منها مستقبلاً فما يحدث الآن من تحركات هنا وهناك إنما هو دفع الأزمة المالية لأشهر قليلة لتعود مرة أُخرى وبالتحديد في منتصف الموسم حينها ستنسف كل البناء الذي يتم في الفريق الأول..!

* نوافذ:

- على ما يبدو فإن حل الأزمة المالية لن يتم إلا من خلال بيع عقد المدافع أسامة المولد حينها قد يتنفس الاتحاديون ويمكن أن تحل جزءا كبيرا من أزمتهم المالية الخانقة..!

- إثارة دوري جميل تبدأ من مباراة الليلة التي تجمع الشباب بالاتحاد فيما بقية مباريات الأسبوع الأول مرت هادئة ونتائجها متوقعة ما عدا تعثر بطل الدوري الفتح أمام التعاون المتطور..

- لا يمكن الحكم على مستويات الفرق ولاعبيها الأجانب إلا بعد نهاية الأسبوع الخامس حينها تتضح الصورة أمام الجميع خصوصاً للمحللين الفنيين..!

- قدم المدرب الوطني خالد القروني كوكبة من النجوم الشابة مع المنتخب الأولمبي وتأهل بكل جدارة واستحقاق لنهائي كأس الخليج..

- أخيراً أعلن سعد الحارثي اعتزاله مجبراً وهو في سن مبكرة مقارنة بغيره من النجوم الذين يكبرونه سناً ولازالوا يواصلون نجوميتهم في الملاعب، وذلك بعد أن استغنى عنه الهلال وهو الذي رافق تسجيله أصداء إعلامية كبيرة وردود أفعال متباينة بين النصراويين والهلاليين، ورغم أن النظرة الفنية له بعد عودته من الإصابة سواء في النصر ومن ثم الهلال كانت تؤكد أنه غير قادر على حجز مركزأساسي في الهجوم لكنه لم يتقبلها خصوصاً في النصر بحجة أن هناك من يحاربه..!

كل التوفيق للنجم سعد في حياته القادمة بعيداً عن كرة القدم وصخبها.

- هناك سؤلان أتمنى من يستضيف الكابتن سعد الحارثي أن يسألهما له الأول هل ندم على انتقاله من النصر والثاني حينما يلتقي النصر والهلال من سيشجع..!

- بقاء أندية النصر والأهلي والاتحاد بدون إعلانات أورعاية هو خسارة للشركات التي ترغب في تسويق ناجح وفي نفس الوقت أيضاً الأندية تخسرببقائها بدون موارد استثمارية مما يؤكد أنها لا تملك الكوادر المؤهلة لتسويق منتجاتها، كما أكدنا ذلك مراراً وتكراراً..!

- اللاعب شادي أبوهشهش خسره الفتح وكسبه التعاون، هو لاعب متميز وفي مركز حساس، وكل الفرق تحتاج للاعب قيادي وقوي مثل أبوهشهش..

- ياسر القحطاني هل يسير على نفس طريق سعد الحارثي ويعلن اعتزاله مع نهاية الموسم عطاء وإنتاجية ياسر هذا الموسم مع الهلال هي ما ستحدد قراره في نهاية الموسم..!

نقلاً عن "الجزيرة" السعودية