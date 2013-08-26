الاتحاد ينجح في تسجيل "أجانبه" قبل مواجهة الشباب

أكد الدكتور عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف، أن مسؤولي الاتحاد أكملوا المطلوب منهم من أجل تسجيل المحترفين الأجانب بنسبة 80% ومن المنتظر أن يستكملوا الأوراق المطلوبة غداً حتى يتسنى تسجيل اللاعبين رسمياً.

ومن المنتظر أن يدفع بينات باللاعبين في مواجهة فريق الشباب غداً في حالة موافقة لجنة الاحتراف على تسجيلهم، خاصة أن إدارة النادي حجزت لهم أماكن بالطائرة المتوجهة إلى الرياض في العاشرة صباحاً في انتظار موافقة اللجنة.

وقال البرقان مغرداً عبر حسابه الخاص على "تويتر" الاتحاد أنجز 80% من متطلبات التسجيل وننتظر إكمال المطلوب غداً.

ويعاني الاتحاد من ديون أرهقت النادي في الموسمين الماضيين، وحرم النادي من لاعبيه الأجانب والجدد في نهائي كأس السوبر والذي أقيم يوم السبت قبل الماضي والذي خسره أمام الفتح 3-2 بسبب وجود شكاوى لدى اللجنة من لاعبي الفريق حمد المنتشري ورضا تكر اللذين يطالبان بمبلغ "7" ملايين ونصف ريال تمثل مستحقات بقيمة "5" ملايين للأول، و"2" مليون ونصف للثاني.

وفي حال نجح مسيرو الاتحاد في إكمال الأوراق المتبقية والمتوقع إنهاؤها صباح اليوم فإنها ستمثل دفعة فنية كبيرة لمدرب الفريق بينات الذي سيستفيد من لاعبيه الجديد البرازيليين بونفيم وجوبسون وبيانو واللبناني محمد حيدر، إضافة إلى اللاعبين المحليين الذين تعاقدت معهم الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية وهم تركي الخضير وعمار الدحيم.