البطولات ليست ملاعب فقط

لا يمكن أن تكون بطولة مثل بطولة الخليج العربي التي تقام كل عامين مجرد ملاعب فقط ٠٠ أي استادات مشيدة بطريقة فخمة وتتسع لعدد كبير من الجماهير ٠٠ لا يمكن أن تكون البطولة عبارة عن حفل غاية في البهرجة أثناء الافتتاح والختام ٠٠ أو تشديد الأمن على الفرق المشاركة في البطولة مخافة أن يصيب أحد منهم مكروه نتيجة عبوة ناسفة أو انفجار من أي نوع ٠٠

بطولات كرة القدم أو أي بطولات رياضية ما هي إلا بيئة آمنة يتحرك فيها اللاعبون والمدربون بل وجمهور الفرق في حرية وأمان على حياتهم ٠٠ من هذا المنطلق فإن مدينة البصرة رغم أن الأشقاء في العراق أنفقوا الغالي والرخيص من آجل تشييد المنشآت التي ستقام عليها البطولة ٢٢ إلا أنه لا يزال هناك هاجس أمني يُشعر جميع الفرق بالخوف والقلق ٠٠ وقد كان من حق البصرة أن تنظم البطولة التي أقيمت مطلع العام الحالي أي البطولة ٢١ إلا أن عدم الاستقرار الأمني في الشقيقة العراق تسبب في نقلها إلى البحرين ٠٠ وإذا كان هناك حظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع إقامة أية مباريات دولية في العراق بعد مقتل محمد عباس مدرب فريق كربلاء فإن ذلك قد يعجل بنقل البطولة إلى جدة لأنه لم يتحدد بعد ما إذا كان الاتحاد الدولي سيرفع الحظر في وقت قريب أم أن الحظر سيستمر حتى موعد البطولة وبالتالي لابد أن تضع اللجان النقاط على الحروف وتلعب في الأمان وتنقل البطولة كنوع من الاحتراز ٠٠

تبا لها السياسة فهي التي تلقي بظلالها الكئيبة على الرياضة في كثير من بلداننا العربية مثل مصر وتونس والعراق ٠٠ والبلدان الثلاثة من أقوى الدول العربية في المجال الرياضي وذلك بسبب الأحداث التي تعيشها هذه البلدان من قلاقل وتوترات سياسية مما ينعكس على فرق هذه البلدان بشكل سلبي ويؤثر في نتائجها ويتسبب في نقل المباريات خارجها أو إقامتها من دون جماهير خشية تعرض هذه الجماهير لأي مكروه أو مشاركتها في أعمال عنف كتلك التي حدثت في مصر وتونس والتي كان من نتيجتها تأجيل المباريات بل التسبب في تحقيق فرق هذه البلدان نتائج سيئة لم يسبق أن حققتها في الماضي

نقلاً عن "الشرق" القطرية