الشباب.. يسعى لـ"استغلال" ظروف الاتحاد

يسعى الشبابيون لاستغلال ظروف ضيوفهم من الاتحاد، اليوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والمتمثلة في غياب اللاعبين الأجانب والجدد بسبب تراكم الديون على ناديهم وعدم قدراتهم على تسجيلهم. وكانت الجولة الأولى انطلقت الجمعة بفوز النصر على نجران 2-0 وتعادل الفتح مع التعاون 1-1 والنهضة مع الشعلة 2-2 وتواصلت السبت بفوز الهلال على العروبة 3-0 والرائد على الاتفاق 2-1 والأحد بفوز الأهلي على الفيصلي 3-1.

وستكون مباراة اليوم أشبه بمباراة رد لنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي والذي كسبه الاتحاد 4-2 وتوج باللقب مع فارق ظروف الفريقين اليوم.

وتبدو الأوراق الشبابية أقوى، خاصة أن الفريق منتشٍ بالنتيجة الإيجابية التي عاد بها من اليابان بعد تعادله مع كاشيوا ريسول 1-1 في ذهاب الدور الربع نهائي من دوري أبطال آسيا.

ولم يشهد الشباب تغييرات جذرية هذا الموسم، فأبقى على الجهاز الفني بقيادة البلجيكي ميشيل برودوم، وضم مهاجم الاتحاد نايف هزازي، وتعاقد مع لاعبين غير معروفين من حطين والفيصلي هما وسام وهيب وعبد الله الفهد.

كما تعاقد مع البرازيلي رافينيا، والكولومبي ماكنلي توريس، بينما رحل عنه مارسيلو كماتشو، والأرجنتيني سيباستيان تيجالي، هداف الدوري، ووافق على انتقال ناصر الشمراني إلى الهلال.

أما الاتحاد فيعاني كثيراً بعد خسارته مباراة السوبر السعودي أمام الفتح 3-2، مع أن لاعبيه الصغار أبلوا حسناً في المباراة التي خاضوها دون أجانب.

حاولت الإدارة الاتحادية السعي في مخطط التجديد، فأبقت على المدرب الإسباني بينات سان خوسيه الذي فاز معه بكأس الملك للأندية الأبطال في نهاية الموسم الماضي، وتعاقد مع لاعب وسط الأنصار تركي خضير وعمار الدحيم من الاتفاق، كما ضم الثلاثي البرازيلي لياندرو بونفيم وفرناندو بايانو وجوبسون واللبناني محمد حيدر.

ولكن لن يشارك اللاعبون الجدد معه اليوم. وتسابق إدارة نادي الاتحاد الزمن لتسجيلهم من خلال السعي لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين رضا تكر وحمد المنتشري ومبروك زايد المالية، لتتمكن من الحصول على موافقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتسجيل اللاعبين، ولكن لم تشهد الساعات الماضية أية بوادر لانفراج الأزمة التي يمر بها النادي لتوفير مبلغ مطالبات اللاعبين أو إقناعهم بتأجيل الدفعات.

وقبل المباراة أكد مدرب الشباب برودوم أنه لن يلعب على ظروف الاتحاد. وقال: "لم يتغير الاتحاد كثيراً عن الموسم الماضي، باستثناء اللاعبين الأجانب. أعرف الاتحاد تماماً، وأعلم نقاط قوته وضعفه، وهو فريق جيد وخطر". وتابع: "نحن سنعمل على الاستفادة من نقاط ضعف الخصم، كذلك هناك تنويع في الجمل التكتيكية بجانب الاستفادة من عرضيات الأظهرة للمهاجمين الذين يجيدون الضربات الرأسية".