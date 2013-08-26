برشلونة "يهزم" ملقة بدون "ميسي"

عاد برشلونة حامل اللقب من ملعب "لا روزاليدا" بفوزه الثاني على التوالي رغم غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجاء على حساب مضيفه ملقة 1-صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان النادي الكاتالوني استهل حملة الدفاع عن لقبه ومشواره مع مدربه الجديد الأرجنتيني خيراردو مارتينو باكتساح ليفانتي 7-صفر، وهو أكد اليوم أنه جاهز للدفاع عن لقبه رغم فوزه الصعب على ملقة في مباراة غاب عنها ميسي بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ذهاب كأس السوبر المحلية ضد أتلتيكو مدريد 1-1 في منتصف الأسبوع.

ويدين برشلونة الذي بدأ اللقاء مجدداً دون نجمه الجديد البرازيلي نيمار الذي دخل في الشوط الثاني بدلاً من بدرو رودريغيز، بفوزه الثاني عشر على التوالي على ملقة إلى المدافع البرازيلي أدريانو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 بتسديدة قوسية أطلقها من حدود المنطقة إلى الزاوية الأرضية لمرمى الحارس الأرجنتيني ويلفريدو كاباييرو.

وعلى ملعب "فيسنتي كالديرون"، واصل أتلتيكو مدريد، ثالث الموسم الماضي، بدايته الجيدة أيضاً، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 5-صفر.

وكان أتلتيكو الذي يتحضر لمواجهة برشلونة الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في إياب كأس السوبر، استهل موسمه بفوز كبير خارج قواعده على إشبيلية 3-1.

وأكد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أنه لم يتأثر كثيراً بالتخلي عن هدافه الكولومبي راداميل فالكاو إلى موناكو الفرنسي مقابل حوالي 60 مليون يورو، إذ تمكن من حسم اللقاء في الشوط الأول بعد أن تقدم على ضيفه بثلاثية نظيفة.

وافتتح راوول غارسيا التسجيل في الدقيقة 17 من كرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها غابي فرنانديز، ثم أضاف البرازيلي دييغو كوستا هدفه الثالث في مباراتين في الدقيقة 20 بعد تمريرة من التركي اردا توران الذي سجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 35 وهذه المرة بتمريرة "رد الجميل" من دييغو كوستا.

وفي الشوط الثاني وجه البرتغالي تياغو منديش الضربة القاضية لفايكانو الذي استهل موسمه بالفوز على التشيه 3-صفر، وذلك بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 53 بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية من توران أيضاً، قبل أن يختتم راوول غارسيا المهرجان بهدف شخصي ثانٍ له وخامس لفريقه في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البديل خورخيه ريسوريسيون "كوكي".

وفي مباراة ثالثة تعادل الجريحان ليفانتي وضيفه إشبيلية صفر-صفر.

ويلعب لاحقاً أيضاً ريال بيتيس مع سلتا فيغو، على أن تختتم المرحلة غداً بلقاء ريال مدريد الوصيف مع مضيفه غرناطة.