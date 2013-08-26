برنامج "في المرمى" يعود للمشاهدين بموعد جديد

يعود برنامج "في المرمى" ليطل من جديد على شاشة "العربية" يوم غدٍ الثلاثاء في موسمه الجديد لمواكبة الحدث الرياضي السعودي والآسيوي، البرنامج الذي يقدمه الزميل بتال القوس سيعرف تغييراً في أيام عرضه بالموسم الجديد، حيث سيتم عرضه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت السعودية في ثلاثة أيام بالأسبوع.

"في المرمى" يتابع أخبار الأندية واللاعبين في السعودية ويواكب بأخبار متنوعة وتحقيقات خاصة أبرز المستجدات على الساحة الرياضية عبر فريق العمل من دبي وجدة والرياض وباقي أماكن الحدث الرياضي، إلى جانب مشاركات الأندية والمنتخبات السعودية في البطولات القارية والإقليمية، ويقدم حوارات خاصة وقضايا متعددة في الشأن الرياضي، الى جانب فقرته المتميزة "لقطة الختام" التي تحظى باهتمام خاص.