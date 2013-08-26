توتنهام يقترب من التعاقد مع الأرجنتيني لاميلا

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من ضم الجناح الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب نادي روما الإيطالي، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الويلزي جاريث بال الى ريال مدريد وذلك بحسب شبكة "سكاي سبورت" .

وأكد المصدر ذاته أن وكلاء اللاعب يتواجدون حالياً في العاصمة الإنجليزية لندن للاتفاق على البنود الشخصية للاعب في العقد, ومن المنتظر أن يطير اللاعب الى لندن خلال أيام لتوقيع العقد رسمياً مع النادي اللندني الذي يسعي لاستقطاب لاميلا بعد فشله في الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي ويليان الذي انضم لتشيلسي مؤخراً من نادي انجي الروسي.

ومما يؤكد فرضية انتقال اللاعب الأرجنتيني الواعد هو عدم إشراكه في مباراة روما الماضية أمام ليفورنو والتي انتهت بفوز الجيالوروسي بنتيجة 2-0, وظل اللاعب حبيس دكة البدلاء في اشارات واضحة لعدم استمرار اللاعب مع فريق الذئاب.

وانضم لاميلا في عام 2011 من نادي ريفير بلات الارجنتيني لروما الايطالي مقابل 17 مليون يورو, لكن مستويات اللاعب الرائعة ستجبر توتنهام الانجليزي لدفع 35 مليون يورو للنادي الإيطالي لإقناعه بالتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ21 عاماً.

ويلعب لاميلا بقدمه اليسرى وتشبه طريقة لعبه طريقة لعب الويلزي جاريث بال على الرغم من الفوارق البدنية الواضحة بين اللاعبين التي تصب في مصلحة اللاعب الويلزي.

