جماهير نيوكاسل تصف مديرها الرياضي بـ"المهرج"

هاجمت جماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مدير الفريق جو كينيار، بعدما اتهموه بالمسؤولية المباشرة عن عدم ضم أي لاعبين جدد لصفوف الفريق وتعزيز صفوفهم في الموسم الجديد.

وقام عدد من الجماهير برفع لافتة كبيرة وصفت فيها كينيار بأنه مهرج الدوري الانجليزي، حيث استغلت مباراة فريقها أمام وستهام والتي انتهت بالتعادل السلبي، بالسخرية والهجوم على كينيار.

وعقب قيام المشجعين برفع هذه اللافتة في أكثر من مكان بالملعب، قام عمال الملعب بإزالة اللافتة، ومصادرتها من قبل جماهير نيوكاسل التي احتشدت في ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وتتهم جماهير نيوكاسل كينيار بالمسؤولية عن عدم جلب لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق الذي كان ينافس الموسم قبل الماضي على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكنه بدأ يترنح مع بداية الموسم الجديد.

وكان نيوكاسل قد تعاقد مطلع الصيف الحالي مع كينيار للعمل مديراً رياضياً للنادي، في عقد مدته ثلاثة أعوام، تتضمن مسؤولياته أيضاً إدارة فريق الكرة والمسؤولية عن ضم لاعبين جدد للفريق.

ويملك كينيار سجلاً مع نيوكاسل، حيث سبق له وأن أشرف على تدريبه قبل ذلك، قبل أن يتركه بسبب تردي حالته الصحية، قبل نحو خمسة أعوام تقريباً، بعد حدوث بعض المشاكل الصحية في قلبه.