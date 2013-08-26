روني يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد.. مجاناً

تداولت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية خطة محكمة تمكّن مهاجم المنتخب الانجليزي ومانشستر يونايتد واين روني من مغادرة فريقه بشكل مجاني، الصيف المقبل، وذلك قبل موسم واحد من نهاية عقده مع الفريق الذي يمتد لموسمين قادمين.

وتتمثل الخطة التي استندت إلى المادة 17 في قانون انتقالات ووضعية اللاعبين، في قدرة روني على فكّ ارتباطه بمانشستر يونايتد عن طريق شراء عقده بنفسه، من خلال تقديم مبلغ مالي لناديه.

وسيتمكّن روني من خلال شراء آخر سنة له من ناديه من المغادرة لأي نادٍ آخر دون أي شيء يعود لمانشستر يونايتد الذي لن يستفيد مطلقاً من انتقال روني لأي ناد يريده.

ويستطيع روني شراء عقده من خلال دفع راتبه عن موسم كامل أي نحو 12 مليون جنيه إسترليني، يُضاف إليه مبلغ مماثل بسبب خروجه من الفريق بعد تحريره من عقده.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي جدد فيه تشلسي نيته ضم روني، حيث يستعد لتقديم عرضه الثالث على التوالي لضمه، بعدما رفض مانشستر يونايتد العرضين الأول والثاني المقدمين من قبل النادي اللندني.

وينوي تشلسي تقديم عرضه الثالث بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، في ظل إصرار المدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو على ضم روني، حيث أكد مراراً وتكراراً نيته التعاقد معه واستقدامه لصفوف تشلسي الذي لم ييأس حتى الآن من أجل ضمه.