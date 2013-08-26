عين أنشيلوتي "الحمراء" تثير موجة من التعاطف والسخرية

انشغل العديد من جماهير الكرة الإسبانية، ولا سيما أنصار نادي ريال مدريد خلال الأيام الماضية بالحالة الصحية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى مؤخراً تدريب الفريق الملكي، وظهر في الأيام الماضية وهو يعاني من التهابات شديدة في عينه اليمنى.

ولاحظ متابعو مباراة ريال مدريد الأولى في "الليغا" أمام ريال بيتيس الأسبوع الماضي احمرار عين أنشيلوتي، قبل أن تُظهر صور أخرى له خلال تدريبات الفريق تفاقم المشكلة بشكل كبير، الأمر الذي فتح باب التعاطف معه، وكذلك باب السخرية والتهكم.

ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية فإن أنشيلوتي يعاني من احتقان وتفجر في الأوعية الدموية لعينه اليمنى، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج اللازم، ومن المرجّح أن تعود إلى حالتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبعيداً عن أمنيات جماهير ريال مدريد لمدربهم الجديد بالشفاء، كانت "عين" أنشيلوتي مادة دسمة للسخرية في صفحات التواصل الاجتماعي، ولا سيما من أنصار برشلونة، الذين نشروا بعض الصور المركبة لمدرب تشلسي السابق من باب التهكم.

وشبّهت إحدى الصور المتداولة أنشيلوتي بالممثل النمساوي الشهير آرنولد شوارزنيغر في فيلمه ذائع الصيت "المبيد" والذي ظهر خلاله بطل كمال الأجسام السابق مفقوء العين، ويبدو في منظر مثير للرعب خلال فيلم الخيال العلمي الذي أنتج عام 1984.

وفي المقابل اعتبر بعض المتهكمين أن "نظرات" الحارس المخضرم إيكر كاسياس الحادة لأنشيلوتي خلال مباراة الريال أمام بيتيس والتي جلس فيها الحارس الدولي على مقاعد البدلاء؛ هي السبب بفعل "الشرر" الذي كاد يتطاير من عيون كاسياس، بحسب قولهم.

ولم يمنع التنافس المحموم بين ريال مدريد وبرشلونة على جميع المستويات العديد من مشجعي النادي الكاتلوني التعبير عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمدرب الإيطالي، مؤكدين أن الجوانب الإنسانية غير خاضعة أبداً لأي مساجلات.