فريق إنجليزي "يقترض" قمصان "خصمه" للعب مباراة

في واقعة نادرة وطريفة اضطر فريق ميلوول أن يقترض قمصان فريق شيفلد الاحتياطية في مباراتهم بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية بعد أن نسي مسؤولو ميلوول قمصانهم الاحتياطية.

وتفاجأ مسؤولو ميلوول بأنهم أحضروا قمصان الفريق الأساسية فقط والتي تتشابه ألوانها البيضاء والزرقاء مع شيفلد وينزداي صاحب الأرض، ما قد يكلفهم خسارة المباراة لذا كان لزاماً عليهم أن يلعبوا بالقمصان الاحتياطية غير الموجودة.

لكن مسؤولي شيفلد استطاعوا أن يقومون بحلّ المعضلة بعد أن قاموا بإقراض فريق ميلوول قمصانهم الاحتياطية، وبالفعل لعب فريق ميلوول الشوط الاول من المباراة بقمصان فريق ميلوول الاحتياطية، قبل ان يلعبوا الشوط الثاني من المباراة بقمصانهم الاحتياطية البرتقالية بعد أن أمر مسؤولو الفريق بإحضار القمصان عاجلاً، والتي أتت على متن الرحلة القادمة لمدينة هيلسبروه.

يُذكر أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريق بهدفين لكلٍّ منهما.

وتعتبر هذه الواقع هي الثانية من نوعها في إنجلترا، ففي الموسم الماضي اضطر فريق بارنسلي للعب بقمصان فريق كريستال بالاس الاحتياطية بعد أن رأى الحكم أن قمصان الفريقين الأساسية متشابهة للغاية.

