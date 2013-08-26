فيرديناند يتضامن مع السوريين بعد الضربة الكيماوية

أثارت التغريدة التي نشرها الدولي الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع نادي مانشسيتر يونايتد، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي خرج بها عن صمته حيال الأزمة في سوريا جدلاً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر).

ودافع فيرديناند، صاحب الـ34 عاماً، عن الأبرياء في سوريا بعد ساعات قليلة من الهجوم الكيماوي على ريف دمشق.

وقال فيرديناند على حسابه الرسمي على تويتر: "المشاهد التي نراها في سوريا محزنة جداً، ما الذي يحدد إمكانية تدخل ومساعدة الأمم المتحدة من عدمها لمساعدة الأبرياء؟".