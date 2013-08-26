فينغر: جماهير أرسنال تم غسل دماغها

اعتبر الفرنسي آرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال الانجليزي، أن جماهير الفريق اللندني "غسل دماغها" بسبب الأجواء السلبية المحيطة.

وتعرض فينغر لانتقادات لاذعة بعد خسارة المباراة الافتتاحية من الدوري الانجليزي لكرة القدم أمام أستون فيلا 3-1، لكن المدفعجية حققوا نتيجة بارزة في الدور الفاصل المؤهل الى دوري أبطال أوروبا باكتساحهم فنربغشة التركي 3-صفر على ارضه قبل ان يحققوا الفوز على فولهام في الدوري.

وقال فينغر: "ردود الفعل مبالغ فيها دوماً. خسرنا مباراة واحدة فقط منذ اذار/مارس الماضي، لذلك كانت الخسارة امام استون فيلا صادمة".

وتابع: "فزنا في دوري الابطال خارج ملعبنا على بايرن ميونيخ وعلى ارض فنربغشة 3-صفر. ربما بعد الخسارة الاولى ساهمتم (الإعلام) بغسل دماغ جماهير ملعب الامارات. صحيح، ربما لأننا لم نحرز أي لقب منذ سنوات تكون الامور سلبية دوما".

واستلم فينغر الإشراف على أرسنال في تشرين الاول/اكتوبر 1996، وهو صاحب السلسلة الأطول من المدربين الحاليين، وذلك بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون من تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وعلّق فينغر: "عندما يكون الشخص غير وفيّ ينتقده الناس، وعندما يكون وفياً يقولون إنه بقي هنا لفترة طويلة. ردود الفعل مبالغ فيها ولذا يجب على المسؤولين أن يقطعوا خطوة الى الوراء أكثر من أي وقت. أن تكون مسؤولاً في الحياة يجب ان تقوم بما تعتقده الصواب وليس أن ترد على ما يقوله الناس".