قطبا "جدة".. يلعبان على ملعبيهما

أقرت اللجنة المشكلة للنظر في طلب ناديي الأهلي والاتحاد بلعب اللقاءات على ملعبيهما والتي اجتمعت اليوم في مكتب رعاية الشباب بجدة الموافقة على أن يلعب قطبا الغربية لقاءاتهما غير الجماهيرية على ملعبيهما، فيما سيلعبان اللقاءات الجماهيرية في ملعب الشرائع إلى حين الانتهاء من أعمال التوسعة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وحضر الاجتماع من الجانب الأهلاوي نائب الرئيس خالد عبدالغفار وأمين عام النادي فهد عيد، ومن الجانب الاتحادي نائب الرئيس عادل جمجوم، إضافة لأعضاء اللجنة والجهات الأمنية المختصة، كما تقرر أن تخوض الفرق السنية في الناديين لقاءاتهما في ملعب الدفاع الجوي.