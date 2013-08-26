لاعب السلة لامار أودوم.. خرج ولم يعد

وسائل الإعلام الأميركية تتابع باهتمام لاعب كرة السلة لامار اودوم.. ليس لاقتراب انطلاق موسم دوري السلة الأميركي "إن بي إيه" أو لارتباطه مع نجمة برامج الواقع كلوي كارداشيان، شقيقة كيم كارداشيان التي تشغل أخبارها اهتمام الملايين وتتابعها كاميرات المصورين أينما حلّت وارتحلت، لاعب فريق لوس أنجلوس كليبرز يبدو في محنة شخصية والسبب تعاطي المخدرات.

وبحسب ما تناقلت مواقع متخصصة بمتابعة أخبار النجوم فإن أودوم تعرض لانتكاسة في محاولاته الإقلاع عن المخدرات والتي يبدو أنه تحول لاستخدام أنواع "قوية" منها في الأشهر الماضية.

اللاعب الذي حقق تألقاً لافتاً مع فريق الليكرز.. الطرف الأشهر لمدينة لوس أنجلوس في دوري السلة الأميركي بدأ مستواه بالتراجع في آخر ثلاثة أعوام ولم يعد ذلك اللاعب الذي قاد الليكرز للقبين متتالين في الان بي ايه ..جرى بيع عقده بداية الى فريق دالاس مافريكس الذي وجد نفسه أمام شبح لاعب كان متألقاً ولكنه فقد البوصلة الصحيحة دخل وخارج الملعب على حد سواء ..عاد أودوم العام الماضي الى مدينة لوس أنجلوس لكن الى القطب الثاني لها فريق الكليبرز ووصل معه الى دور البلاي أوف في الدوري.. لكن النجم يبقى مفقوداً ودون أي دليل على مكانه في آخر ثلاثة أيام.

أودوم حاول الإقلاع عن المخدرات في شهر أغسطس الماضي بدخوله لمركز لعلاج المدمنين إلا أن ابن الثالثة والثلاثين عاماً غادرها بعد ثلاثة أسابيع فقط ودون استكمال البرنامج التأهيلي.

الأحداث المتسارعة يبدو أنها تضغط على أعصاب كلوي كارداشيان خاصة أن الزوج لامار لم يُعرف له مستقر في آخر 72 ساعة..كلوي والتي تملك أكثر من ثمانية ملايين متابع على حسابها في موقع تويتر أطلقت تغريدة غاضبة ومليئة بالشتائم، مطالبة الجميع بالابتعاد عن نشر الأقاويل عن عائلتها، وهي التغريدة الي لقيت أكثر من ثلاثة آلاف إعادة إرسال لها.