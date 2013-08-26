لاعب متهور كاد أن يقتل حكماً في مباراة مجنونة

يعتبر الحكم هو السلطة العليا في أي مباراة في كرة القدم, لكن هذا المفهوم يبدو غير معترف به في بعض الدول, فقرارات الحكام في بعض الدول قد تكلفهم الإهانات بل وصول الأمر إلى التعدي بالضرب وهذا هو ما حدث تماما في الباراجواي منذ يومين, إذ تلقى الحكم الباراجواياني ويلدو اماريا ركلة عنيفة في وجهه بعدما قام بطرد العديد من اللاعبين الذين حاولوا الاعتداء عليه بعد احتسابه لخطأ في مباراة فريقي كورونيل روميرو والبروفينير في بطولة دوري جنوب الباراجواي.

الدقيقة 26 شهدت الواقعة الكارثية عندما طار لاعب كورونيل البراجواياني ماركوس ليجيزامون بركلة أشبه لركلات الكونغ فو, أفقدت الحكم توازنه على الفور, قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتنهي الموقف.

وجاء رد اللاعب ماركوس بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبيْن من نفس الفريق حاولا الاعتداء عليه.

وعلى الفور ألغى الحكم المباراة بداعي عدم توافر الظروف الآمنة للعب المباراة والتي كان متقدما فيها فريق كورونيل بهدفين نظيفين.



