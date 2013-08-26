لاعب "يمازح" حكماً بسكب "زجاجة مياه" على رأسه

داعب المهاجم الويلزي المخضرم كريغ بيلامي حكم مباراة فريقه كارديف سيتي أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة طريفة، أثارت تعليقات واهتمام الصحافة والجماهير على حد سواء في بريطانيا.

وأظهرت عدسات التلفزيون بيلامي وهو يسكب زجاجة مليئة بالمياه على رأس الحكم لي بروبيرت، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة المثيرة التي فاز فيها كارديف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثاني مباراة له طوال تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الجرأة غير المعتادة في ملاعب كرة القدم من اللاعب الويلزي تجاه الحكم، فإن الأخير تعامل مع الموقف ببساطة وتبادل الضحك والمزاح معه، بدلاً من إشهار بطاقة ملونة في وجهه.

وذكر العديد من الصحف الإنجليزية أن الحكم اعتبر ما حدث من بيلامي مزحة لا تستوجب الرد عليها بمعاقبته، خصوصاً أن المباراة أقيمت في أجواء حارة، والحالة حدثت خلال توقف اللعب من أجل معالجة أحد اللاعبين المصابين.

ويعد بيلامي أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الويلزية ودافع طوال مشواره الطويل في الملاعب عن ألوان العديد من الأندية الإنجليزية الشهيرة مثل ليفربول ونيوكاسل ومانشستر سيتي ووستهام وكوفنتري سيتي فضلاً عن سيلتيك الاسكتلندي.

وبعد هذا المشوار الطويل قرر اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً إنهاء حياته الكروية في كارديف سيتي، الذي يمثل المدينة التي ولد فيها، وكتب التاريخ أمس أنه كان أحد أبطال موقعة الفوز الأول للفريق الويلزي في الدوري الإنجليزي بعد مرور 114 عاماً على تأسيسه.