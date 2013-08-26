مارتينيز لمدرب مانشستر يونايتد: اهتم بأمورك الداخلية

دعا المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي روبرتو مارتينيز نظيره في مانشستر يونايتد ديفيد مويس بالاهتمام بأمور ناديه الداخلية، والكف عن الحديث بشكل علني ومباشر عن ضم ثنائي الفريق مروان فيلايني ولايتون باينز.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية ردا على تصريحات أطلقها في وقت سابق مويس بخصوص ترك ثنائي الفريق للانضمام لمانشستر يونايتد أنه يتوجب على مويس وأي نادٍ الاهتمام بأموره الداخلية، وعدم التعرض لأي أندية أخرى.

وأضاف أنه باستطاعته الحديث عن أي من لاعبي مانشستر يونايتد لضمه لصفوف فريقه، ولكنه لا يقوم بذلك احتراما لناديهم، مطالبا مويس بالحذو مثله.

وشهدت الفترة الأخيرة صراعا بين مانشستر يونايتد وايفرتون من أجل ضم فيلايني وباينز، حيث رفض ايفرتون عرض اليونايتد الذي قدم 28 مليون جنيه استرليني لضمهم، معتبرا أن هذا العرض مثيرا للسخرية لأنه لم يصل لقيمة اللاعبين الحقيقية.

وتساءل المدير الفني لإيفرتون عن كيفية قيام نادي باستثمار أمواله في لاعب، ثم يأتي ناد آخر ويعرض نفس الأموال بعد نحو أربع سنوات من أجل شرائه على الرغم من تألقه وتطور مستواه، وذلك في إشارة منه لما قام به مانشستر يونايتد.

وأكد مارتينيز على أنه لا يريد الخوض في أي تصريحات كلامية مع مدرب مانشستر يونايتد، مشيرا الى أنه لا يهتم بشائعات سوق الانتقالات كونها أمرا طبيعيا في مثل هذا التوقيت.

وعاد وطالب من مويس مجددا بالتوقف عن التحدث عن لاعبي فريقه عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية كونهما لاعبين في فريق آخر.

يذكر أن مويس صرح مؤخرا أنه لو كان على رأس عمله في إيفرتون، وطلب منه لاعبين الخروج من الفريق لصالح فريق آخر، لما وقف أمام رغبتهما، وذلك في انتقاد صريح وعلني لموقف نادي إيفرتون ومدربه من الثنائي فيلايني وباينز.