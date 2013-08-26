مورينهو يستفز غوارديولا قبل السوبر الأوروبي

عاد المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، جوزيه مورينهو، لعاداته المعهودة باستفزاز منافسيه، وهذه المرة مع غريمه القديم الجديد المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بيب غوارديولا، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء الفريقين في كأس السوبر الأوروبية.

وسخر مورينهو في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية من مستوى بايرن ميونيخ مع غوارديولا، موضحا أنه لا يزال لا يعرف مستواه أفضل قبل مجيئه أو بعد.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مع تشلسي الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر الأوروبية، يوم الجمعة المقبل.

ويملك مورينهو وغوارديولا سجلين حافلين من التصريحات الكلامية إبان تدريبهما في السابق لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وقال مورينهو إنه كان يعرف أن بايرن ميونيخ مع بوب هاينكس الأفضل في أوروبا، ولكن الآن لدى الفريق مدرب جديد ولاعبون جدد، مشيرا إلى أنه ليس واثقا من أنهم لا يزالون بنفس القوة أم لا.

ويمتلك غوارديولا الأفضلية في تاريخ مواجهاته مع مورينهو البالغ عددها (15) مرة، حيث يتفوق المدرب الإسباني على نظيره البرتغالي بسبعة انتصارات مقابل ثلاثة لمورينهو، مع وجود خمس حالات تعادل في مواجهات فريقيهما.

من جهة أخرى، قلل مورينهو من أهمية مباراة السوبر أمام بايرن ميونيخ، مؤكدا أنها ليست مباراة بطولة كبيرة أو مميزة، لأنها مباراة مرتبة على بطولة سابقة.

وأشار إلى أنه وغوارديولا لا يستحقان لقب السوبر الأوروبي في تلك المباراة، لأنهما لم يقدما شيئا مع الفريقين اللذين توجا بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.