ميسي يستعد للعب أساسياً أمام أتلتيكو في السوبر

تدرّب لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، مع زملائه في برشلونة، في إشارة إلى احتمالية أن يشارك مع الفريق بعد غدٍ الأربعاء في إياب كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.

وشارك ميسي مع الفريق في جلسة التدريب الصباحية التي خضع لها الفريق عقب العودة من ملقة، حيث فاز خارج أرضه أمس الأحد 1/ صفر في بطولة الدوري الإسباني.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني في المباراة لمعاناته من تورم في عضلة الفخذ الأيسر، تعرض له خلال لقاء ذهاب السوبر.

وفي المقابل يعاني الظهير البرازيلي أدريانو صاحب هدف الفوز في ملقة، من إجهاد في عضلة الساق اليمنى، ومن المحتمل ألا يشارك في مباراة استاد كامب نو الأربعاء.