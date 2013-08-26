"لافيتزي" يهدي باريس فوزه الأول في الدوري الفرنسي

أهدى الأرجنتيني ايزيكييل لافيتزي فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الأول هذا الموسم، وذلك على حساب المضيف نانت بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فريق العاصمة الذي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 1994، استهل مشواره مع مدربه الجديد لوران بلان، خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، بتعادلين مع مونبلييه واجاكسيو 1-1، لكنه تمكن اليوم من تحقيق الفوز على حساب مضيفه العائد إلى دوري الأضواء بفضل لافيتزي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 73، وذلك بعدما افتتح زميله الجديد-القديم الأوروغوياني ادينسون كافاني التسجيل في الدقيقة 24، مسجلاً هدفه الثاني مع نادي العاصمة، قبل أن يهدي المدافع البرازيلي أليكس أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق الخطأ.

وفي مباراة ثانية، نجح ليل في فرملة ضيفه سانت اتيان وألحق به الهزيمة الأولى بعد انتصارين على التوالي، وذلك بالفوز عليه 1-صفر.

ويدين ليل الذي استهل الموسم بالفوز على لوريان 1-صفر قبل أن يخسر أمام ريمس (1-2)، بنقطته السادسة في بداية الموسم إلى العاجي سالومون كالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد أن أسقطه جيريمي كليمان داخل المنطقة.

وعاد نيس من ملعب أجاكسيو بنقطته الرابعة بتعادله معه صفر-صفر.

وكان نيس استهل الموسم بخسارة كبيرة أمام ليون (صفر-4)، لكنه استعاد توازنه الأسبوع الماضي على حساب رين (2-1)، فيما حصل أجاكسيو على نقطته الثانية بعد أن خسر في الافتتاح أمام ضيفه سانت اتيان (صفر-1)، ثم أجبر باريس سان جرمان حامل اللقب على التعادل معه في معقله (1-1).