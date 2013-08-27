تشافي: وصلت إلى قمة مسيرتي والقادم أفضل

أكد لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة لكرة القدم، تشافي هرنانديز، في تصريحات للتلفزيون الرسمي للنادي الكاتالوني، مساء أمس الاثنين، أنه في حالة أفضل من أي وقت مضى وأكثر طموحاً مما كان عليه حينما بدأ مسيرته الكروية.

وأشار تشافي إلى أنه تعرض في السنوات الأخيرة إلى عدة إصابات مؤثرة، ولكنه في العام الحالي ظهر بشكل رائع منذ البداية.

وقال: "لقد ظهرت بمستوى طيب في فترة الإعداد على المستويين البدني والذهني، وأنا مستعد لما هو أتٍ".

وأضاف تشافي (33 عاماً): "أنا سعيد للغاية في النادي، مازال أمامي ثلاث سنوات في عقدي. أتمنى أن أواصل تقديم أفضل ما لدي، كل لاعب يريد أن يصبح ركناً مهماً في النادي وأنا بينهم".

وشدد تشافي على حاجة فريقه إلى تقديم ما بوسعه خلال المباراة أمام أتليتكو مدريد، غداً الأربعاء، في إياب كأس السوبر الإسباني من أجل الحصول على اللقب وإهداء الجماهير أول بطولة في الموسم الحالي، مشيداً في الوقت ذاته بالمهاجم البرازيلي نيمار بقوله: "إنه فتى متواضع ويافع، ولكن أظهر ذكاء كبيراً. إنه لاعب قادر على صناعة الفارق".

وأكد تشافي أن فريقه تأثر بشدة بمرض مدربه السابق تيتو فيلانوفا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المدرب الأرجنتيني الجديد خيراردو مارتينو نجح في لم شمل اللاعبين.